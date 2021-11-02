В Олександрії ЦНАП подвоїв кількість прийомів документів на оформлення паспортів

Завдяки придбанню ще однієї робочої станції для виготовлення документів Центр надання адміністративних послуг м. Олександрії має можливість удвічі більше здійснювати прийомів документів на оформлення паспортів громадян України та закордонних паспортів.

Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу міськради.

“Якщо раніше одна станція дозволяла обслуговувати 17-20 осіб на день, то тепер ця кількість буде вдвічі більша, що дасть змогу скоротити черги та пришвидшити оформлення документів” – йдеться у повідомленні.