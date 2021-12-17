В Олександрії у ДТП травмувався чоловік

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Сьогодні зранку, близько 05:00 година на перетині трьох доріг в Олександрії сталася аварія, в якій постраждав чоловік, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сторінку Вячеслави Чебишева у ФБ.

На перехресті вулиць Шевченка, Чижевського та Бульварної легковик здійснив наїзд на пішохода.

Відомо, що чоловік переходив дорогу у недозволеному місці, хоча поряд знаходиться пішохідний перехід. За попередньою інформацією у постраждалого перелом стегна.

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