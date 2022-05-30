В Олександрії у вихідні відбулася низка спортивно-масових заходів

З нагоди відзначення Дня міста Олександрії, зокрема в Дитячо-юнацькій спортивній школі №2 пройшов турнір з волейболу під назвою «Батьки – діти». У ньому взяли участь щонайменше шість команд у складі гравців різного віку. Поборотися у турнірі, крім місцевих спортсменів, виявили бажання також жителі Олександрії з числа вимушених переселенців.

