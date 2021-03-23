В Олександрії учні 1-11 класів ідуть на двотижневе дистанційне навчання

Заклади загальної середньої освіти та позашкільні заклади Олександрії переходять на дистанційну форму навчання. Таке розпорядження підписав міський голова Олександрії Сергій Кузьменко з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу міськради.

Учні навчатимуться у віддаленому режимі з 29 березня по 9 квітня включно.

Управлінню освіти міської ради необхідно організувати навчання учнів 1-11 класів з використанням дистанційних технологій.

Оплата праці педагогічним працівникам буде здійснюватись відповідно до законодавства.