В Олександрії управління соцзахисту позбавили «праці», а управління освіти залишилося без «молоді і спорту»

Рішення про зміну функцій і повноважень та назв двох управлінь Олександрійської міської ради ухвалив виконком на сьогоднішньому засіданні, повідомляє «Голос Громади».

Так, виконком вирішив запропонувати міській раді змінити назву «Управління праці та соціального захисту населення» на трохи коротшу – «Управління соціального захисту населення». Зміни викликані законодавчими мотивами: всі функції, які стосуються контролю за дотриманням трудового законодавства, охорони праці тощо, передані в управління економіки Олександрійської міськради.

Схожі зміни торкнулися і управління освіти, молоді та спорту: міськраді запропоновано змінити його назву на «Управління освіти». Як пояснила доповідачка з даного питання начальник управління Вікторія Чернецька, повноваження щодо питань молоді та спорту виведені з компетенції очолюваного нею підрозділу у зв`язку з новими законодавчими вимогами (вона навела приклад: «В уряді України, як відомо, є два окремих міністерства – Міністерство освіти і науки та Міністерство молоді і спорту).

Натомість міськрада, згідно з наступним рішенням виконкому, ухваленим на тому ж засіданні, має створити окремий власний «Відділ молоді та спорту». За словами В.Чернецької, ця передача повноважень окремому спеціальному відділу дасть можливість більше приділяти уваги розвитку спорту та питанням молоді в Олександрії. Через досить значну кількість різноманітних фізкультурно-спортивних організацій (а їх у місті офіційно налічується 24), та обмежений штат відповідних спеціалістів управлінню освіти, молоді та спорту було складно це здійснювати – зазначила доповідач.

Нагадаємо: відділ молоді і спорту раніше функціонував в Олександрійській міськраді, але у 2009 році у процесі реформації був ліквідований, а його повноваження передали в управління освіти.