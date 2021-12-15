В Олександрії від коронавірусу лікуються 14 дітей

За оперативною інформацією щодо поширення COVID-19 та пневмонії в Олександрії,

14 грудня було зроблено 110 ПЛР-тест, виявлено 7 хворих на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 14 грудня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 306 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 14 дітей:

– в інфекційному відділенні центральної міської лікарні лікуються 53 хворих, в тому числі зі Знам’янської громади – 3, Онуфріївської – 8, Світловодської – 7, Попельнастівської – 1, Петрівської – 3, Новопразької – 2, Великоандрусівської – 1, на апаратах ШВЛ – 5;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 253 хворих, в тому числі 14 дітей.

Усього станом на 14 грудня хворих на пневмонію – 371 особа, в тому числі 25 дітей.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 59 дітей, з них 21 хворий на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 43 хворих, на апаратах ШВЛ – 0.

У районній міській лікарні – 33 хворих, на апаратах ШВЛ – 1.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікуються 274 хворих, в тому числі 4 дітей.