В Олександрії від лептоспірозу помер 58-річний чоловік

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Через два дні перебування в лікарні помер мешканець Олександрії. повідомляє “Голос Громади” посилаючись на інформацію Держпродспоживслужби.

“58-річний житель м. Олександрія звернувся за медичною допомогою до Центральної міської лікарні зі скаргами на підвищення температури (39°C), слабкість, біль у литкових м’язах та попереку. Хворого було госпіталізовано до інфекційного відділення з діагнозом лептоспіроз, важкий перебіг, однак через декілька годин у зв’язку з погіршенням стану чоловіка перевели до відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії. Діагноз лептоспіроз, жовтянична форма, гепаторенальний синдром з гострою нирковою недостатністю було підтверджено лабораторно. На жаль, врятувати чоловіка не вдалося, через два дні перебування у лікарні він помер.

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За результатами епідеміологічного розслідування цього випадку встановлено, що напередодні протягом декількох днів чоловік рибалив на ставку біля с. Григорівка Світловодського району. Саме водоймище (ставок) з уповільненим плином води є ймовірним джерелом захворювання, де чоловік був уражений збудником – бактерією Leptospira.” – йдеться у повідомленні.

Наразі вживаються заходи з профілактики лептоспірозу шляхом профілактики лептоспірозу серед тварин, проведення робіт з недопущення утворення несанкціонованих сміттєзвалищ, що є потенційним місцем поширення гризунів – носіїв лептоспірозу, а також попередження населення про потенційну небезпеку.

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