В Олександрії відбудеться благодійний ямарок і розважальний захід

ГО «Центр громадської активності «Перемога» виступив ініціатором проведення в Олександрії благодійного розважально-масового заходу для підтримки вимушених переселенців, повідомляє «Голос Громади».

Ця громадська організація у рамках програми, приуроченої Всесвітньому дню біженців, 19 червня з 16-ї години до 18.30 на площі перед Палацом культури «Світлопільський» проведе благодійний ярмарок під назвою «Робимо добро разом». Мета заходу – посилення уваги суспільства до людей, які через воєнні дії на сході України вимушені були залишити свої домівки і переїхали до інших міст та їх підтримка. Кошти від продажу різних крафтових виробів, представлених на ярмарку, будуть спрямовані на організацію літнього оздоровлення дітей із внутрішньо переміщених сімей.

У програмі заходу також дитяча ігрова програма, концерт, функціонування батуту, розміщення фотозони, інші розважальні заходи.