В Олександрії відбудеться діалог з психологом

ДІАЛОГ З ПСИХОЛОГОМ – МОВА РУХІВ: ЯК ЧИТАТИ ЛЮДИНУ ЗА ЖЕСТАМИ

Вміння читати думки, безсумнівно, є однією з найбільш бажаних суперздібностей. Погодьтеся, кожен з нас хоч раз мріяв розкусити свого співрозмовника або ж просто збагнути, що він там собі мислить. Та чи знали ви, що це все не так неможливо, як здається на перший погляд?

Рухи та жести здатні зняти маску з кожної людини.

Тож, якщо ви прагнете дізнатися, як читати свого співрозмовника по жестах, міміці та почерку, запрошуємо на «Діалог з психологом», який відбудеться 13 червня 2022 року о 15:30 в читальній залі Центральної бібліотеки Олександрійської міської ЦБС.

Вхід вільний.

Наша адреса: м. Олександрія, вул. Г. Усика, 41.