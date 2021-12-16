В Олександрії відбудеться дитячий конкурс «Я просто Янгол 2021»

В олександрійському Палаці культури відбудеться щорічний дитячий конкурс «Я просто Янгол 2021».

У конкурсі візьмуть участь діти віком від 4 до 16 років. Всього учасників буде 27 (26 дівчаток та 1 хлопчик). У програмі цього заходу не лише конкурсний відбір, а й концертні виступи олександрійських вокальних і хореографічних колективів.

Як зазначається в повідомленнях, дитячий конкурс «Я просто Янгол 2021». проходитиме 18 грудня, початок о 16.00 год. Вхідні квитки платні.

Виконком Олександрійської міської ради дозволив проведення конкурсу за умови дотримання його організаторами протиепідемічних заходів, передбачених відповідними нормативними актами, заповненості глядацької зали не більше 50% та наявності у глядачів COVID-сертифікату, або паперової довідки про перше щеплення, або негативного результату ПЛР чи довідки про одужання від COVID-19.