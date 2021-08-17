В Олександрії відбудеться святковий парад вишиванок

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В Олександрії відбудеться вишиванкова хода з нагоди святкування Дня Державного прапора, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на міськраду.

До урочистої ходи вишиванок, 23 серпня, можуть долучитися всі охочі.

Рух колони учасників у вишиванках стартує о 9:30 з головної площі по проспекту Соборному до пам’ятника Т. Г. Шевченка, що поряд НВО «Олександрійська гімназія», де відбудеться урочиста церемонія підняття державного прапора та покладання квітів до пам’ятника Великому Кобзарю.

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У святковому параді братимуть участь медичні працівники, вчителі, захисники України, учасники АТО/ООС, зокрема керівництво та особовий склад військової частини № 2269. Тож захід обіцяє бути грандіозним.

Запрошуємо всіх жителів громади та гостей міста долучитися до ходи вишиванок та прийти у понеділок на свято.

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