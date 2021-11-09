В Олександрії відбудеться цікава космічна виставка для дітей та дорослих

Вперше в Олександрії пройде космічна виставка-пригода для всієї родини, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу організаторів.
На виставці можна буде побачити 30 космічних зон, а саме тренажери космонавтів, планетарій, зважування на планетах, здійснити віртуальну подорож сонячною системою, відчути симуляцію землетрусу, голограми та інше.
Ціна квитків: дорослий – 80 грн, дитячий – 70 грн, до 3 років безкоштовно (діти до 14 років тільки в супроводі дорослого).
Виставка працюватиме щодня з 19 листопада по 5 грудня, з 10:00 по 20:00 годину, у ТЦ Varto(цокольний поверх), пр-т Соборний, 11 (робота каси завершується о 19:00).