В Олександрії відбудеться цікава космічна виставка для дітей та дорослих

Вперше в Олександрії пройде космічна виставка-пригода для всієї родини, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу організаторів.

На виставці можна буде побачити 30 космічних зон, а саме тренажери космонавтів, планетарій, зважування на планетах, здійснити віртуальну подорож сонячною системою, відчути симуляцію землетрусу, голограми та інше.

Ціна квитків: дорослий – 80 грн, дитячий – 70 грн, до 3 років безкоштовно (діти до 14 років тільки в супроводі дорослого). Читайте також: Ще дві смерті сталося в Олександрії у наслідок ускладнень від коронавірусної хвороби