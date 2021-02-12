В Олександрії відбудеться весняна виставка фіалок

В Олександрії відбудеться традиційна виставка фіалок, що присвячена до Міжнародного жіночого свята, повідомляє “Голос Громади”.

На виставці будуть представлені фіалки різних колекціонерів, у тому числі і збагаторічним стажем, які залюбки поділяться своїм досвідом у вирощуванні фіалок. Крім цього, в цьому році на виставці будуть представлені і нові кімнатні квіти!

Зокрема, відвідувачі весняного заходу матимуть можливість придбати для себе чи на подарунок колекційну фіалку – як квітучу, так і її дітку чи листовий черенок для самостійного розмноження.

Запрошуємо всіх олександрійців!