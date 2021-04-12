В Олександрії відбудуться громадські слухання

Олександрійців запрошують взяти участь у громадських слуханнях, які відбудуться 22 квітня, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу Олександрійської міськради.

На слуханнях розглянуть питання:

– про детальний план території в районі Покровської площі в місті Олександрії Кіровоградської області;

– про детальний план території в районі вулиці Міліцейської в місті Олександрії Кіровоградської області.

Через карантинні обмеження визначено граничну чисельність учасників громадських слухань у кількості 20 осіб.

Місце проведення: приміщення сесійної зали Олександрійської міської ради за адресою: місто Олександрія, проспект Соборний, 59, 4-й поверх, початок о 14:00 годині.

Поряд з цим буде організовано онлайн-трансляцію громадських слухань через мережу інтернет на офіційному сайті Олександрійської міської ради за посиланням: http://olexrada.gov.ua/