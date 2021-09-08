В Олександрії відбудуться спортивні заходи до Дня фізичної культури і спорту

З нагоди відзначення Дня фізичної культури і спорту (11 вересня) в Олександрії проведуть ряд спортивних заходів, спрямованих на популяризацію різних видів спорту та здорового способу життя.

Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на повідомлення міськради.

Так, 11 вересня о 9:00 годині на майданчику «Ніка+» розпочнуться змагання із мініфутболу серед збірних команд територіальних громад.

О 10:00 годині на майданчику зі штучним покриттям коледжу культури і мистецтв відбудуться змагання зі стрітболу серед вихованців ДСЮШ №2.

Цього ж дня о 10:30 годині на території скейт-парку відбудеться свято спорту для дітей «Cool games».

Поряд з цим, в освітніх закладах міста з 6 по 10 вересня проводитимуться Олімпійський тиждень та Олімпійські уроки за участю спортивних організацій.