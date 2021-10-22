В Олександрії відбудуться заходи до річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників

До 77-ої річниці Дня визволення України від німецько-фашистських загарбників, що відзначається 28 жовтня, в Олександрії відбудеться ряд тематичних заходів, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбі міської ради.

Відтак, у школах громади пройдуть виховні години та уроки історії, направлені на виховання в молоді патріотизму та збереження пам’яті про роки війни, героїчні подвиги нашого народу при звільненні Батьківщини.

Також, в музейному центрі ім. Худякової в період 26 жовтня-2 листопада пройде виставка «В боях за визволення України». Поряд з цим, у музеї для учнівської та студентської молоді проводитимуться відеолекторії і тематичні лекції.

У міських бібліотеках відбудуться уроки відваги, літературні заходи тощо.

Крім того, 28 жовтня із 9:00 до 10:00 пройде покладання квітів до усіх Братських могил та місць поховання воїнів років Другої світової війни. О 10:00 годині відбудеться покладання квітів до Братської могили по вул. Діброви.