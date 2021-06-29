В Олександрії відбудуться змагання з визначення найсильнішої людини Кіровоградщини

Днями в Олександрії відбудуться козацькі розваги “Найсильніша людина Кіровоградщини”, повідомляє “Голос Громади” з посиланням на “Сильну Олександрійщину”.

Під час проведення козацьких розваг спортсмени виконуватимуть вправи з демонстрації сили, витривалості, швидкості тощо.

Захід відбудеться 04 липня о 17:00 годині на площі Соборній в Олександрії. Вхід вільний.

Організатори спортивного заходу: ГО “Сильна Олександрійщина” та Кіровоградський обласний центр фізичного здоров`я населення “Спорт для всіх”.

Спонсорами виступають: Олександрійська міська рада, компанія “Агровіста” та “ALEXO”.

