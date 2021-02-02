В Олександрії відбуксирували транспортний засіб зі складної ділянки дороги

Минулої доби рятувальники Кіровоградщини 20 разів виїздили для надання допомоги водіям транспортних засобів, що через складні погодні умови не змогли подолати проблемні ділянки доріг. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт ДСНС у Кіровоградській області.

Підрозділи рятувальників допомогли водіям 16 вантажівок, 4 легкових автомобілів та 2 автобусів у м.Кропивницький, м.Олександрія, м.Новоукраїнка, м.Новомиргород, м.Знам’янка, смт Устинівка, смт Вільшанка, смт Новоархангельськ, а також на дорогах у Бобринецькому, Новгородківському, Добровеличківському, Кропивницькому районах.