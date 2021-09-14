В Олександрії відбулася загальношкільна Хвилина пам’яті воїну АТО Олександру Козенку

У цей день, 14 вересня 2014 року, від ворожої кулі загинув олександрієць, мужній воїн та Герой Олександр Козенко, повідомляє «Голос Громади».

Сьогодні, у день загибелі військового, на подвір’ї навчального закладу, Олександрійський колегіум – спеціалізована школа, де навчався хлопець й на приміщені якої вставлена дошка пам’яті Олександру, зібрались учні школи, педагоги, побратими загиблого, його рідні, журналісти та жителі району.

Під час зворушливого заходу згадували воїна, який свого часу навчався у цій школі, звучали пісні, які любив Олександр, лунали мелодії, від яких ставало так сумно та пробирало “до мурашок”….

Хвилиною мовчання учасники заходу вшанували світлу пам’ять Олександра Козенка, присутні не приховували сліз жалю за загиблим солдатом.

Закінчилась загальношкільна Хвилина пам’яті урочистим покладанням квітів до меморіальної дошки, яка тепер стала символом безсмертної пам’яті героя.

Щодня у боротьбі з ворожими загарбниками Україна втрачає своїх синів. Кожен з загиблих воїнів залишається у нашій пам’яті, вдячність за їхній подвиг житиме у серцях українців.