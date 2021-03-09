В Олександрії відбулося урочисте покладання квітів до пам’ятника Т.Г. Шевченка (ФОТОЗВІТ)

Сьогодні, 09 березня, з нагоди 207-ї річниці від дня народження Великого Кобзаря та напередодні 160-ї річниці від дня його смерті, за участі міського голови Сергія Кузьменка, його заступників, депутатів, керівників району, освітян відбулася церемонія покладання квітів до пам’ятника Т. Г. Шевченка. Повідомляє “Голос Громади”.

«Це подія, яку важко переоцінити, бо для нас та усього світу Шевченко – це Україна, а Україна, передусім, це Шевченко. Сьогодні він з нами, з нами його душа, мудрість і наша сила. Його світле ім`я, його немеркнуче слово допомагає долати життєві труднощі сьогодення» – розповідає про Великого Кобзаря українського народу ведуча свята.

Олександрійці разом з представниками влади та громадськими активістами вшанували світлу пам’ять найвизначнішого українця та поклали до підніжжя пам’ятника Кобзарю живі квіти.