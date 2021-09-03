В Олександрії відбулося засідання молодіжного клубу

Як удосконалити навички самопрезентації, підготуватися до співбесіди та знайти роботу мрії – на ці та інші запитання шукали відповіді учасники молодіжного клубу «Успішна молодь» під час чергового засідання, що відбулося в Олександрійському міськрайонному центрі зайнятості.

На захід були запрошені психолог Олександрійського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Вадим Нємовий та психолог відділення соціальних послуг для сім’ї, дітей та молоді комунальної установи «Центр надання соціальних послуг Приютівської селищної ради» Яніна Кобець.

Під час заняття з розвитку комунікативних навичок на тему «Психологічні прийоми підвищення ефективності спілкування» учасники клубу визначали якості та вміння, важливі для ефективного обміну інформацією; відпрацьовували навички вербальної та невербальної комунікації; розглядали прийоми активного слухання та види запитань; визначали бар’єри у спілкуванні тощо.

В. Нємовий провів тренінгове заняття на тему «Конкурентна спроможність та ефективна самопрезентація», під час якого учасники клубу відпрацьовували навички ефективної самопрезентації та визначили правила, які допоможуть зробити співбесіду конструктивною, інформативною та успішною.

За допомогою психолога Я. Кобець учасники молодіжного клубу навчились визначати професійні та особистісні якості, які є важливими для побудови кар’єри; проаналізували навички, що допомагають бути успішними, та навчились будувати власне життєве колесу балансу.

«Як показує практика, інтерактивні форми навчання, що застосовуються на заняттях, сприяють молоді у набутті конкретних навичок вирішення проблем свого працевлаштування, навчають методам самопрезентації та навичкам спілкування з роботодавцями, допомагають підвищити впевненість у собі та знайти своє місце на сучасному ринку праці», – зазначила Олена Губа, фахівчиня міськрайонного центру зайнятості.