В Олександрії відбулися поминальні заходи за загиблими в роки Другої Світової війни

Сьогодні, 06 серпня, в Олександрії відбулися поминальні заходи в пам’ять усіх, хто загинув під час окупації нашого міста у період Другої Світової війни. Рівно 80 років минуло з тієї страшної події, але в пам’яті олександрійців вона залишилася назавжди кривавим слідом. Про це йдеться в повідомленні Олександрійської міської ради.

Молебінь відбувся на кладовищі по вул. Кременчуцькій, де поховано невідомих солдат. Вшанувати пам’ять зібралися небайдужі олександрійці, серед яких секретар міської ради Віткорія Косяк, депутати, представники ветеранської організації та духовенство.

Після молебню усі присутні поклали квіти до двох меморіальних обелісків, розташованих на території кладовища.