В Олександрії відбулися урочистості з нагоди святкування Дня військової частини 2269 НГУ (ФОТОЗВІТ)

Сьогодні, 09 липня, відбулися святкові урочистості з нагоди дев’ятої річниці з дня заснування окремого загону спеціального призначення Центрального територіального управління Національної гвардії України, повідомляє “Голос Громади”.

Зранку на плацу військової частини гвардійці здійснили шикування особового складу та підняли прапор України (по вулиці Діброви 77/95). Під час урочистих промов та привітань було винесений бойовий прапор — символ військової частини. Військові хвилиною мовчання побратими вшанували пам’ять загиблих військових та здійснили покладання квіти до меморіалу.

Далі урочиста частина заходів для гвардійців відбулася у Палаці культури «Світлопільський». Міський голова Сергій Кузьменко разом з представниками району та керівництвом в/ч нагородили подяками військових за сумлінне виконання військових обов`язків, дотримання режиму в/ч, професіоналізм та з нагоди Дня військової частини.

По завершенню офіційної частини свята для гвардійців та гостей пройшов святковий концерт за участі митців міста та військових.