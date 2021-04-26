В Олександрії відбувся мітинг-реквієм з нагоди відзначення 35-річниці Чорнобильської катастрофи

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Сьогодні, 26 квітня, минає 35-ть років з тих страшних днів, коли сталася найбільша техногенна катастрофа в історії людства — вибух на Чорнобильській атомній електростанції, повідомляє “Голос Громади”.

Ця катастрофа змінила життя цілого покоління. Лише за кілька днів 30-кілометрова зона навколо атомної електростанції перетворилася у безлюдну територію, отримавши зловісний статус – Чорнобильська зона відчуження.

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«Чорнобиль в серці України, а тінь його по всій землі!» – під такою назвою пройшов захід, який зібрав сьогодні біля Пам’ятного знаку чорнобильцям-ліквідаторам перших осіб міста та району, громадськість, ліквідаторів аварії, їх рідних і близьких, вдячних олександрійців…

У пам’ять тих, хто пожертвував своїм життям, рятуючи світ від атомного лиха, священники відслужили панахиду.

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Перед присутніми виступили міський голова Олександрії Сергій Кузьменко, голова ГО «Спілка інвалідів Чорнобиля» Людмила Комлєва, учасник ліквідації й заступник командира військової частини Юрій Криндач зі словами жалю, смутку, вдячності та побажанням здоров’я, добробуту, мирного неба та довгих років життя.

За виявлену мужність, відвагу, самопожертву й з нагоди роковин Чорнобильської аварії міський голова нагородив олександрійців-ліквідаторів І категорії грамотами Олександрійської міської ради та вручив цінні подарунки.

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Хвилиною мовчання та покладанням квітів і траурних гірлянд до меморіалу жертвам трагедії присутні вшанували пам’ять загиблих.

По завершенню заходу пам’яті у музичній школі відбувся концерт-реквієм «Є місце подвигу не тільки в день війни».

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