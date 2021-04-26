В Олександрії відбувся мітинг-реквієм з нагоди відзначення 35-річниці Чорнобильської катастрофи

Сьогодні, 26 квітня, минає 35-ть років з тих страшних днів, коли сталася найбільша техногенна катастрофа в історії людства — вибух на Чорнобильській атомній електростанції, повідомляє “Голос Громади”.

Ця катастрофа змінила життя цілого покоління. Лише за кілька днів 30-кілометрова зона навколо атомної електростанції перетворилася у безлюдну територію, отримавши зловісний статус – Чорнобильська зона відчуження.

«Чорнобиль в серці України, а тінь його по всій землі!» – під такою назвою пройшов захід, який зібрав сьогодні біля Пам’ятного знаку чорнобильцям-ліквідаторам перших осіб міста та району, громадськість, ліквідаторів аварії, їх рідних і близьких, вдячних олександрійців…

У пам’ять тих, хто пожертвував своїм життям, рятуючи світ від атомного лиха, священники відслужили панахиду.

Перед присутніми виступили міський голова Олександрії Сергій Кузьменко, голова ГО «Спілка інвалідів Чорнобиля» Людмила Комлєва, учасник ліквідації й заступник командира військової частини Юрій Криндач зі словами жалю, смутку, вдячності та побажанням здоров’я, добробуту, мирного неба та довгих років життя.

За виявлену мужність, відвагу, самопожертву й з нагоди роковин Чорнобильської аварії міський голова нагородив олександрійців-ліквідаторів І категорії грамотами Олександрійської міської ради та вручив цінні подарунки.

Хвилиною мовчання та покладанням квітів і траурних гірлянд до меморіалу жертвам трагедії присутні вшанували пам’ять загиблих.

По завершенню заходу пам’яті у музичній школі відбувся концерт-реквієм «Є місце подвигу не тільки в день війни».