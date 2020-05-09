В Олександрії відбувся парад автомобілів з нагоди 9 травня

Сьогодні, 9 травня, у святковий день для Олександрії та мешканців міста відбувся парад автомобілів, повідомляє «Голос Громади».

Колона вишикуваних автомобілів з символічними червоними кульками та з українським прапором гучно проїхала головним проспектом міста.

Під час руху транспорт видавав сигнальні звуки, привертаючи увагу до себе та сьогоднішньої святкової дати, яка об’єднує всіх нас. Тож, пам’ятаймо!