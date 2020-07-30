В Олександрії відбувся правовий флешмоб «Правила безпеки від потрапляння у пастку торгівлі людьми»

Торгівля людьми – це перш за все небезпечне та негативне явище, яке пов’язане з купівлею та продажем людини з метою подальшої експлуатації всередині країни та поза її межами. Для того щоб не стати жертвою цього явища, варто знати та неухильно дотримуватися певних правил, які можуть вберегти від небезпеки.

З нагоди відзначення Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми, фахівці Олександрійського місцевого центру з надання БВПД, спільно з працівниками Олександрійського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області та бібліотекарями Олександрійської центральної міської бібліотеки провели правовий флешмоб для жителів міста.

«Торгівля людьми в наш час являє собою одну з галузей кримінального бізнесу та досить швидко набирає обертів. Шляхом обману, шахрайства, шантажу, уразливого стану людини або із застосуванням чи погрозою застосування насильства при цьому використовуючи своє службове становище або матеріальну чи іншу залежність особи, злочинці використовують людину на власний розсуд. Крім того, злочинці використовують різні форми торгівлі людьми, зокрема: сексуальна експлуатація, трудова експлуатація, примусове жебрацтво, примусове втягнення у злочинну діяльність та торгівля людьми з метою вилучення органів»,- пояснила Валерія Джевага, фахівчиня Олександрійського місцевого центру з надання БВПД.

Також, фахівці Олександрійського місцевого центру з надання БВПД спільно з працівниками поліції та бібліотекарями детально роз’яснили громадянам характерні ознаки торгівлі людьми, серед яких:

– обмеження свободи пересування особи;

– відсутність вибору та можливості припинити роботу;

– вилучення паспорту та інших документів;

– погроза силою або її застосуванням;

– невиплата обіцяної винагороди за роботу повністю або частково;

– залякування депортацією тощо.

Задля підвищення правової обізнаності громадян, під час правового флешмобу фахівці Олександрійського місцевого центру з надання БВПД надавали правові консультації, роз’яснення, а також інформаційні буклети.

До Олександрійського місцевого центру з надання БВПД можна звернутись за адресою: м. Олександрія, вул. Першотравнева, 18, тел. (05235) 7-04-40, 7-04-04.