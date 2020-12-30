В Олександрії відбувся профорієнтаційний захід для учнівської молоді

Нещодавно фахівцями Олександрійського міськрайонного центру зайнятості для учнівської молоді НВО «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 19 – дошкільний навчальний заклад «Лісова казка» було проведено інтерактивний захід.

На початку заходу фахівець з профорієнтації Олена Губа ознайомила школярів із поняттям «ринок праці» та запропонувала взяти участь у профорієнтаційній грі.

«Як і будь-який ресурс, праця продається, купується і, безумовно, має ціну, яка відображає особливості та стан ринку праці, співвідношення на ньому попиту та пропозиції», – зауважила розпочинаючи профорієнтаційну гру О. Губа.

За завданнями гри, школярі повинні були написати на бейджах професію, яка їм подобається та яку вони хотіли б обрати у майбутньому. На окремому аркуші паперу учні записали 10 матеріальних потреб, серед яких харчування, одяг, оплата за житло, лікування, відпочинок, оздоровлення, інтернет, навчання тощо. Підлітки мали однаковий стартовий капітал – 10 умовних грошових одиниць. Вони мали задовольнити свої потреби та запропонувати товари й послуги згідно з обраною професією. «Фахівець» міг самостійно визначати ціну свого товару або послуги, а «клієнт» – торгуватися. Учні, які не могли «продати» свої послуги змушені були звертатися до «центру зайнятості» аби змінити професію на затребувану, і яка б дозволила відповідати ринку праці.

«Ця гра добре продемонструвала, що молоді люди найчастіше обирають престижні професії та мало уваги звертають на робітничі, які є найзатребуванішими на сучасному ринку праці», – наголосила фахівчиня центру зайнятості.

Проведення таких заходів допомагає школярам у майбутньому не допустити помилок й зробити усвідомлений вибір професії.