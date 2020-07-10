В Олександрії відбувся семінар з працівниками дитячої лікарні, попередженими про майбутнє вивільнення

З метою підвищення рівня інформованості вивільнюваних працівників щодо діяльності державної служби зайнятості і соціальних послуг, які вона надає, в Олександрійській дитячій лікарні відбулася інформаційна зустріч.

Важливість заходу полягає у знятті соціальної напруги в колективі і роз’ясненні правових питань та законодавства про зайнятість працівникам, яких планують вивільнити. Крім того, фахівці служби зайнятості мають на меті допомогти вивільнюваним у психологічній адаптації до можливої втрати роботи, розповісти про реальні кроки щодо власної зайнятості та ін. Серед запрошених – працівники, що підлягають вивільненню. Це медичні сестри фізіотерапевтичного кабінету, бухгалтер, електрогазозварник, прибиральник та інші.

Зазначалося, що основними засадами державної політики зайнятості є забезпечення гарантованого права громадян на працю та соціальний захист у разі втрати роботи.

Вивільнюваних працівників ознайомили з основними положеннями чинного законодавства про зайнятість населення та гарантіями для вивільнюваних працівників. Учасники семінару цікавились наявними вакансіями, на які можуть претендувати, враховуючи кваліфікацію та досвід роботи. Крім того, разом з ними обговорювалися альтернативні шляхи вирішення питання зайнятості, визначалися суміжні професії та інші види діяльності, у яких можна застосувати наявні навички.

Фахівці центру зайнятості відповіли на усі запитання присутніх, а також наголошували, що втрата роботи – це шанс переосмислити трудовий шлях, опанувати новий фах або змінити напрям діяльності. Також учасникам заходу повідомили, що служба зайнятості застосовує до кожного клієнта індивідуальний підхід, кар’єрний супровід кожного працівника, який підпадає під вивільнення. Кар’єрні радники докладуть максимум зусиль, аби кожний клієнт якомога швидше повернувся до праці.

Фахівці центру зайнятості ознайомили присутніх з актуальними вакансіями, надали інформацію про весь спектр послуг служби зайнятості. Пояснили порядок реєстрації та взаємодії з центром зайнятості в умовах карантину.

Цікавою для присутніх була інформація про освітні платформи, які орієнтовані не тільки на підвищення професійних компетенцій, але й на заохочення громадян до розвитку власних навичок та здобуття нових знань. Серед них: Освітній портал Державної служби зайнятості, «Дія. Цифрова освіта», «Прометеус» та Coursera.

Наприкінці вебінару присутні мали нагоду отримати відповіді на всі запитання, які їх цікавили. Серед основних: набуття статусу безробітної особи, можливості перенавчання, здобуття нової освіти та отримання допомоги у період пошуку роботи.