В Олександрії відбувся урочистий ритуал покладання квітів до Дня партизанської слави

22 вересня в Україні відзначають День партизанської слави. З метою увічнення пам’яті, поваги подвигу олександрійських партизанів і підпільників у період Другої світової війни в Олександрії відбувся урочистий захід з покладання квітів до Братської могили, повідомляє “Голос Громади”.

У проведенні урочистого ритуалу взяли участь представники влади, депутатського корпусу, військові, ветерани та пересічні громадяни.

День партизанської слави відзначається в Україні 22 вересня згідно з Указом Президента України від 30 жовтня 2001 року №1020.