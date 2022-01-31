В Олександрії відбувся ювілейний меморіальний турнір з боксу. Фото

В Олександрії минулими вихідними пройшов традиційний (десятий) Всеукраїнський професійний турнір з боксу, присвячений пам’яті Олексія Скічка, повідомляє «Голос Громади».

Цей популярний спортивний захід, що цього року став ювілейним, зібрав у міському Палаці спорту, де розмістився турнірний ринг, спортсменів різних вікових категорій з багатьох регіонів і міст України.

Учасників турніру та глядачів перед початком змагання урочисто привітали сини Олексія Скічка Дмитро, Юрій та Олексій, олександрійський міський голова Сергій Кузьменко, ексчемпіонка світу з професійного боксу і віцепрезидент Ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова, начальник відділу спорту Олександрійської міської ради Андрій Ярошевський та директор ДЮСШ-2 Юрій Котов. Кожен з них висловив короткі, але теплі промови на адреси організаторів турніру, учасників змагання, а президентка боксерської Ліги А.Шатернікова зокрема – ще й на адресу Олександрії як «одного з найгарніших міст», де люблять та розвивають спорт і масовий, і професійний на всеукраїнському рівні. Згадали добрим словом Олексія Скічка, чиє ім`я носить турнір, після чого всі вищезгадані офіційні особи були відзначені іменними подарунками – пам`ятними знаками та символічними «золотими» боксерськими рукавичками з портретом О.Скічка.

(Нагадаємо: Олексій Скічко був міським головою Олександрії у 1991-1994 та 2006 – 2010 роках, він – Почесний громадянин міста, за свою політичну і професійну діяльність свого часу отримав нагороди «Знак пошани», відзнаку Президента України, орден «За заслуги» ІІІ ступеню. О.Скічко завжди підтримував спортивний рух у місті; великий прихильник боксу – сам був неодноразовим призером і чемпіоном Кіровоградської області та України з цього виду. Турнір його пам`яті проводиться в Олександрії щороку взимку і нині він – десятий).

Змагання були поділені на два відділення: для юних аматорів та професіоналів. В обох частинах виступали олександрійські спортсмени, бої яких були яскравими та напруженими і тим важливішими стали їхні перемоги. Особливо успішними виявилися олександрійці-дорослі боксери: всі четверо спортсменів професійної категорії – Костянтин Стадник, Акім Чернобривець, Богдан Гарькавий та Георгій Козинець впевнено здобули перемоги турніру.