В Олександрії відбувся захід з відзначення Дня Соборності України

Сьогодні, 21 січня, в Олександрії відбулися урочистості на честь відзначення Дня Соборності України за участі представників влади, органів місцевого самоврядування, військових, освітян та пересічних олександрійців.

Повідомляє “Голос Громади”.

Зібрання відбулося у форматі літературно-музичної композиції «Соборна мати Україна одна для всіх, як оберіг»…

Присутні зібрались біля пам’ятника Великому Кобзарю й віддали шану героям, які полягли за незалежну Україну, та поклали квіти до ніг Тараса, адже Шевченко є символом свободи, єдності та незалежності України, символом відродження.