В Олександрії відібрали рудоволосих дітей для фотозйомки у проєкті “Рудий… і не тільки”

Днями в Олександрії стартував проєкт “Рудий… і не тільки”, повідомляє “Голос Громади”.

“Ну, що? Поїхали! Сьогодні ми розпочали новий проєкт “Рудий… і не тільки”. Команда укомплектована, дати зйомок визначені, костюми та реквізит закуплено і “зібрано по людях”, фотоапарат почищено, карта пам’яті і батарея готові до роботи” – повідомляє на своїй сторінці у ФБ ініціатор проєкту Валерій Жванко.

Чекаємо на результати проєкту!