В Олександрії відкрилася мобільна дитяча точка “ЮНІСЕФ Спільно”

Сьогодні, 23 червня, в Олександрії на Соборній площі запрацювала мобільна дитяча точка “ЮНІСЕФ Спільно”.

З цієї нагоди для присутніх та дітей провели Інформаційно-розважальну програму з веселощами, розвагами, змаганнями, піснями, майстер-класами тощо.

Завдання проєкту – інформування матерів з дітьми про програми ЮНІСЕФ і роботу місцевих сервісів із надання гуманітарної допомоги.

Всередині мультифункціонального центру є дитячий куточок з іграшками, столики і стільці для різних занять, читацький центр та ігрова зона. У мобільній точці постійно перебуватимуть адміністратор, профільні фахівці ЮНІСЕФ та інших організацій.

Локація працюватиме до осені щодня з 10.00 до 19.00.

Джерело: ПК Світлопільський