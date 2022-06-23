В Олександрії відкрилася мобільна дитяча точка “ЮНІСЕФ Спільно”

Сьогодні, 23 червня, в Олександрії на Соборній площі запрацювала мобільна дитяча точка “ЮНІСЕФ Спільно”.
З цієї нагоди для присутніх та дітей провели Інформаційно-розважальну програму з веселощами, розвагами, змаганнями, піснями, майстер-класами тощо.
Завдання проєкту – інформування матерів з дітьми про програми ЮНІСЕФ і роботу місцевих сервісів із надання гуманітарної допомоги.
Всередині мультифункціонального центру є дитячий куточок з іграшками, столики і стільці для різних занять, читацький центр та ігрова зона. У мобільній точці постійно перебуватимуть адміністратор, профільні фахівці ЮНІСЕФ та інших організацій.
Локація працюватиме до осені щодня з 10.00 до 19.00.
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Джерело: ПК Світлопільський