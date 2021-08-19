В Олександрії відкрилася нова фотовиставка «Веломандрівка Україною»

Сьогодні, 19 серпня, до річниці святкування Дня Незалежності України в Олександрії відрили туристичну фотовиставку «30 днів за сонцем» або «Веломандрівка Україною».

Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу міськради.

Презентував своє творіння Леонід Балацький, який організував чотири експедиції цікавими куточками України, серед яких й наш Морозівський розріз.

Автор виставки зазначив, що метою таких експедицій є пошук цікавих історичних і краєзнавчих локацій та розробка нових туристичних маршрутів.

Фотовиставка діятиме впродовж двох тижнів в інформаційно-туристичному центрі «Олександрія» за адресою вул. Шевченка,66 з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 17:00 години.

Приходьте та пориньте у захоплюючу подорож чудовими куточками нашої країни.