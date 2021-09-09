В Олександрії відкрили “Активний парк” (ФОТОЗВІТ)

Сьогодні, 09 вересня, на Кіровоградщині відкрили вже третю локацію в рамках соціального проєкту “Активні парки – локації здорової України”. Повідомляє “Голос Громади”.

Спортивну локацію відкрили в місті Олександрія у Театральному сквері поряд зі скейтпарком. На презентацію та інспектування локації завітали заступник голови Кіровоградської обласної державної адміністрації Сергій Поліщук, директор Кіровоградського обласного центру фізичного здоров`я населення “Спорт для всіх” Дмитро Янчук. Крім того, на заході були присутні заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади Юрій Шклярук, начальник відділу молоді та спорту міської ради Андрій Ярошевський та спортивна молодь міста.

“Олександрія – один із лідерів встановлення такого активного парку”. “Бажаємо міцного здоров`я та щоб заняття спортом олександрійцям були в радість”. “Олександрійщина – як приклад розвитку спорту, спортивних досягнень”. Такі слова лунализ вуст гостей, що завітали на спортивний захід.

На заході провели спортивну руханку, активна молодь продемонструвала присутнім вправи, які можна виконувати на даній локації. Пізніше локація буде облаштована QR-кодами, аби обрати для себе рівень складності вправ та ознайомитись з технікою їхнього виконання. Всі охочі спробували виконати фізичні вправи, весело та з користю провели час.

Олександрійська громада бере активну участь у спортивній програмі розвитку громади та її мешканців і завдяки такій локації та сучасному підходу олександрійці матимуть безкоштовну й доступну можливість подбати про свою активність і фізичне здоров’я.

Головна мета заходу – зробити спорт доступним для всіх, як для жителів великих міст, так і для маленьких населених пунктів у кожній області.

Загалом у цьому році передбачається відкриття 600 таких локацій по всій Україні, 21 – на Кіровоградщині.