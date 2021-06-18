В Олександрії відкрили меморіальну дошку Олександру Водолазкіну

Сьогодні, 18 червня, напередодні Дня медика, на фасаді хірургічного відділення Центральної міської лікарні Олександрії відкрили меморіальну дошку талановитому керівнику і організатору лікувально-профілактичної справи минулих років – Водолазкіну Олександру Семеновичу. Повідомляє “Голос Громади”.

Увіковічити пам`ять та згадати добрим словом медика завітали перший заступник міського голови Юрій Гугленко, головний лікар закладу Віктор Приходько, начальник управління охорони здоров’я Олександрійської міської ради Тамара Сакара, дружина та донька померлого, медперсонал лікарні та містяни.

Водолазкін Олександр Семенович народився 08 серпня 1933 року в м. Макіївка Донецької області.

У 1962 році закінчив Дніпропетровський медичний інститут за спеціальністю «Санітарна гігієна» і був направлений на роботу в міську санепідслужбу м. Олександрія. В цьому ж році був призначений головним лікарем СЕС, де працював до 1969 року 3 1969 року по 1981 рік очолював міський відділ охорони здоров’я. З 1981 року по 1998 рік працював головним лікарем центральної міської лікарні, якій підпорядковувались всі медичні заклади міста, санепідслужба та медичне училище.

За роки його керівництва значно зріс рівень медичної допомоги, побудовано корпус в дитячій лікарні, побудовано пологовий будинок та корпус гінекології, фізіотерапії та урології, зведена нова поліклініка.

Олександр Семенович приділяв особливу увагу забезпеченню медичними кадрами лікувально-профілактичних закладів міста та оснащенню медичним обладнанням лікувальних закладів.

Медична допомога по всім показника була кращою в області.

Водолазкін О.С. нагороджений чисельними грамотами обласної та міської ради, грамотами Міністерства охорони здоров’я, а також грамотою Президії Верховної Ради УРСР. відзначений орденами «Дружби народів» та «Знак пошани».

На жаль, 02 червня 2020 року Олександр Водолазкін пішов з життя.

Після виступів та слів промови меморіальна дошка у пам’ять видатного керівника лікувально-профілактичної справи міста Олександри 1969 – 1998 років, кавалера орденів «Знак пошани» та «Дружби народів», Водолазкіну Олександру Семеновичу, рішенням громади міста була відкрита.

