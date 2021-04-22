В Олександрії відкрили меморіальну дошку в пам`ять Олександра Швеця

Сьогодні, 22 квітня, на фасаді Олександрійської школи №2 відбулося урочисте відкриття пам`ятної дошки на згадку дітям, внукам, землякам Герою, олександрійцю, учаснику бойових дій в зоні АТО – Олександру Швецю.
Хлопець навчався у цій школі, був наполегливим, завзятим та відповідальним учнем.
11 березня 2018 року смерть застала Олександра поблизу Широкиного під час виконання бойового завдання. Посмертно нагороджений орденом «За мужність ІІІ ст.»
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Пам`ятну дошку встановили за сприяння Благодійного Фонду «Українські серця».
Джерело “В об`єктиві”.