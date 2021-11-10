Новий спортивний майданчик для олександрійських школярів

На території олександрійської гімназії імені Т. Шевченка відкрився мультифункціональний майданчик.

Закінчили будівництво наприкінці минулого тижня. Тепер біля олександрійської гімназії знаходиться нове універсальне спортивне поле зі штучним покриттям. Майданчик розміром 30х17 м. створений для гри в баскетбол та волейбол.

Навесні цього року до міського голови звернулася директорка навчального закладу Олена Лобунська. Вона попросила осучаснити старий майданчик біля школи, адже там займаються не тільки діти, а й жителі мікрорайону. Про це Сергій Кузьменко розповів на своїй офіційній сторінці в Facebook.

На втілення проєкту було виділено 1,5 млн грн з міського бюджету.