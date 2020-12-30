В Олександрії відкрився сучасний центр за напрямком зварювальних робіт

В Олександрійському професійному ліцеї відкрився сучасний науково-практичний центр з проведення практичних занять для учнів, які навчаються професії «Електрозварник ручного зварювання». Повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Кіровоградської ОДА.

В навчальному закладі всі охочі можуть здобути спеціальність: слюсаря-ремонтника, електрозварника ручного зварювання, слюсаря з ремонту колісних транспортних засобів, електрозварника ручного зварювання.

На облаштування сучасного центру держава виділила – 1,6 мільйона гривень та 1,2 мільйона – обласного бюджету. Загалом, створення центру обійшлося у 2,8 мільйона гривень.

В приміщенні створено: 15 сучасних зварювальних апаратів, 15 столів зварювальника та тренажер, апарат плазмового різання, портативна ручна кромкофрезерна машина, електроінструменти та інше.