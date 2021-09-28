В Олександрії відкриється «міні-музей» Д.Чижевського

Незабаром в Олександрії відкриється відділ «Будинок Дмитра Чижевського», повідомляє «Голос Громади».

Створити з 1 листопада 2021 року на базі Олександрійського міського музейного центру ім.А.Худякової відділ «Будинок Дмитра Чижевського» ухвалив виконком Олександрійської міської ради на черговому засіданні. Відділ розташовуватиметься за адресою м.Олександрія, вул.Шевченка,66 – тобто в історичному приміщенні, де на початку минулого століття проживав всесвітньо відомий просвітник-славіст Д.Чижевський. У будинку також розташована філія №3 Олександрійської централізованої бібліотечної системи.

Цей музейний об`єкт буде створено за клопотанням управління культури і туризму міськради з метою популяризації духовної спадщини видатного олександрійця, філософа, вченого-енциклопедиста, літературознавця, історіографа і україніста Д.Чижевського.