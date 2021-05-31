В Олександрії відлунали “останні дзвоники”

Сьогодні, 31 травня, у школах міста відбулися святкові лінійки останніх дзвоників, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Олександрійську міську раду.

Через епідситуацію та рекомендаціями управління освіти заходи відбулися в нетрадиційному форматі.

Оскільки кожний навчальний заклад самостійно визначав сценарій проведення свята, для учнів організовувалися не тільки урочисті лінійки, а й класні години, фестивалі, відеопривітання, квести, фотосесії тощо. Заходи проводили окремо для початкової, середньої та старшої школи, як із залученням батьків, так і без них. Тож всі законодавчі та карантинні вимоги було дотримано.