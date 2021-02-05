В Олександрії відновили видачу “пакунків малюка”

У рамках державного пілотного проєкту Олександрія отримала 70 «пакунків маляти» для видачі новоспеченим батькам, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу Олександрійської міськради.

З-поміж пакунків – 40 передано в управління праці та соціального захисту населення і 30 – в акушерське відділення Центральної міської лікарні. “Пакунок малюка” містить необхідні речі для новонародженого у кількості 35 одиниць.

Наразі 6 «бебі-боксів» видали породіллям у пологовому будинку та 2 – через управління соцзахисту.

Батьки новонароджених можуть отримати відповідну натуральну допомогу протягом 30 днів з дня народження дитини. Якщо за цей час батьки з поважних причин не одержали «пакунок малюка», то вони мають право на грошову компенсацію у розмірі 5763 грн і придбати товари для дитини у магазинах, які долучилися до пілотного проєкту та уклали договори з Мінсоцполітикою.

Із закладами торгівлі, де можна закупити товари у рамках проєкту можна ознайомитись за посиланням: https://pakunok-malyuka.ioc.gov.ua/outletaddresses.