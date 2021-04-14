В Олександрії відзначили переможців онлайн-заходу «Здоровим бути КРУТО» (фото)

Олександрійці взяли участь в онлайн-заході «Здоровим бути КРУТО», який організував відділ молоді та спорту Олександрійської міської ради, повідомляє “Голос Громади”.

З 5 по 11 квітня учасники конкурсу розміщували на сторінці Фейсбук відео про свій здоровий спосіб життя.

За перемогу змагалися: 10 дитячих садочків (№№2,7, 16,18,25,29,35,39,42,43); 13 шкіл (Гімназія ім.Т.Г.Шевченка, ЛІТ, Марто-Іванівський НВК, Звенигородський НВК, Ізмайлівський ЗЗСО, ЗНЗ№№2,6,7,8,9,10,12,15,19); 3 позашкільні навчальні заклади (БДЮТ, ЦДЮТ та ДЮСШ№2); 2 вищих та професійно-технічних заклади (педагогічний коледж та професійний ліцей); колективи клубів «Захист», «Спортивна Олександрійщина», «Цирк молодих» та індивідуально 25 жителів міста. Всього було розміщено 72 публікації.

За результатами вподобань у колективному заліку призерами стали дитячі садочки №№ 39, 25 і 2, керівникам яких були вручені грамоти та набори для бадмінтону.

В особистому заліку найкращими стали Горбань Карим — вихованець садочку № 29; Гайдиш Мілана — вихованка садочку№29; Присягіна Єлизавета – студентка педагогічного коледжу; Чорний Данііл – учень ЗНЗ №15 та Юрій Кузнєцов – спортсмен, тренер. Переможці отримали грамоти та запрошення на відвідування льодової арени «Снігова королева».