В Олександрії влаштують земельні торги для будівництва сонячної електростанції

Про це повідомляється на сайті Олександрійської міської ради, інформує “Голос Громади”.

Проведення земельних торгів для визначення орендаря заплановано на 21 квітня.

Будувати електростанцію на сонячних батареях будуть в Олександрії по вул. Кільцевій, 9а площею 10,0 га (кадастровий номер 3510300000:14:568:0001).

Стартовий розмір річної плати за користування земельною ділянкою становить 141375,78 грн. Останній день подачі заявок на торги 15 квітня поточного року.

Більш детальна інформація про лот земельних торгів за посиланням http://torgy.land.gov.ua/auction/lot-card/65270.

Довідки за телефонами: 7-21-12, 7-07-62 (управління приватизації, оренди майна та землі міської ради, каб.119-121 адмінбудівлі міської ради по просп. Соборному, 59).