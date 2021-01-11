В Олександрії врятували рудого улюбленця, який злякався висоти

Олександрійські рятувальники надали допомогу по врятуванню домашнього улюбленця, який забрався занадто високо на дерево та не зміг з нього злізти.

Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт ДСНС у Кіровоградській області.

Пригода з твариною сталася днями на центральному проспекті міста. До рятувальників звернулася власниця кота й попрохала про допомогу.

Бійці 2-го Державного пожежно-рятувального загону м. Олександрія по триколінній пожежній драбині дістались до пухнастика, зняли та передали хазяйці.