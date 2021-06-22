В Олександрії вшанували пам’ять жертв війни

Сьогодні, 22 червня, до Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни відбулось покладання квітів на Братській могилі по вулиці Діброви в Олександрії, повідомляє “Голос Громади”.

У заході взяли участь заступник міського голови Ірина Чемерис, керуючий справами виконавчого комітету Сергій Завалій, секретар міської ради Вікторія Косяк, представники депутатського корпусу, серед яких Віталій Заріцький та Іван Баранов, військові, освітяни, молодь міста тощо.

Учасники церемонії здійснили покладання квітів вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання.