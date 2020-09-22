В Олександрії встановлять мобільні пункти обігріву для незахищених верств населення

З настанням холодів в Олександрії планують встановить пункти обігріву для осіб без визначеного місця проживання, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт Олександрійської міськради.

В пунктах щоденно чергуватимуть працівники лікувально-профілактичних закладів міста та, за окремим графіком, соціальні служби й волонтери.

Зокрема, терцентром буде забезпечено зимовим одягом, взуттям, гарячою їжею, продуктами харчування незахищених верств населення.

Для виявлення безпритульних працюватиме оперативна група «Соціальний патруль», яка, при необхідності, доставить безхатька до пункту обігріву або найближчого лікувального закладу.

Окрім цього, здійснюватиметься робота по виявленню самотніх громадян похилого віку, інвалідів та хворих із метою запобігання їх загибелі від переохолодження та за потреби надання допомоги першої необхідності: продуктів харчування, медикаментів, палива тощо. Якщо того вимагатиме стан здоров’я, проводитиметься медичне обстеження даної категорії осіб та, при потребі, надаватиметься допомога в оформленні документів.

Для повідомлення про постраждалих громадян похилого віку, інвалідів, які проживають самотньо, та бездомних осіб будуть працювати телефони гарячої лінії:

7-01-36 – територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м.Олександрії;

7-29-79 – управління праці та соціального захисту населення міської ради;

103 – станція Швидкої допомоги;

7-40-43 – приймальне відділення Міської лікарні №1.