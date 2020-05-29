В Олександрії викрили діяльність покерного клубу

Днями, олександрійські поліцейські викрили незаконну діяльність грального клубу, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Прокуратури у Кіровоградській області.

У ході перевірки місця проведення азартних ігор по вулиці Калініна було виявлено гральні столи для гри в «Покер», гральні фішки в кількості 930 штук, 17 колод та чотири кейси для гральних фішок. У приміщені, що орендував 31-річний місцевий мешканець, перебувало 10 осіб.

Наразі нелегальний гральний заклад закрито.Тривають слідчі дії.