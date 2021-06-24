В Олександрії викрили двох молодиків, які обкрадали автомобілі

Працівники Олександрійського райвідділу поліції розшукали двох громадян, які вчиняли крадіжки з автомобілів, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу відомства.

Від мешканців міста почали надходити повідомлення про вчинення таких злочинів, поліцейські оперативно опрацювали території й впродовж 20 хвилин виявили двох молодиків причетних до вищезазначиних дій.

Під час огляду у підозрюваних виявили речові докази, що вказують на причетність осіб до скоєння трьох крадіжок. Ними виявилися раніше судимі мешканці Дніпропетровської області, віком 20 та 21 рік.

Крім того, у ході проведення слідчих дій правоохоронці вилучили 102 пластикові трубки з речовиною, схожою на наркотичну, які призначалися для збуту у вигляді закладок, загальною вагою близько 50 г та банківські картки.

Крадіям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років.