В Олександрії виловили скаженого кота

Днями, працівники міської державної лікарні ветеринарної медицини в Олександрії виявили скаженого кота неподалік 8-ї школи. Повідомляє «Голос Громади»

У зв’язку з цим, ветеринари будуть проводити безкоштовні щеплення тварин проти сказу.

З собою необхідно мати лише шприц для ін’єкції об’ємом 2,0 та ветеринарний паспорт тварини (за наявності) для внесення даних про вакцинацію.

Вакцинація проводиться щоденно в Олександрійській міській державній лікарні ветеринарної медицини за адресою: вул. Шевченка, 60.

Для довідок: 0506725585; 0967909142.