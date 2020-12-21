В Олександрії виловили скаженого кота

Днями, працівники міської державної лікарні ветеринарної медицини в Олександрії виявили скаженого кота неподалік 8-ї школи. Повідомляє «Голос Громади».
У зв’язку з цим, ветеринари будуть проводити безкоштовні щеплення тварин проти сказу.
З собою необхідно мати лише шприц для ін’єкції об’ємом 2,0 та ветеринарний паспорт тварини (за наявності) для внесення даних про вакцинацію.
Вакцинація проводиться щоденно в Олександрійській міській державній лікарні ветеринарної медицини за адресою: вул. Шевченка, 60.
Для довідок: 0506725585; 0967909142.